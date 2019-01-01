Хостинг для сайта

Практически 3 месяца назад мы начали сотрудничество с данной компанией - нам все нравится. Стоит отметить что сервер не падает и наши клиенты имеют круглосуточный доступ к нашим ресурсам. Нам при подключении дали бесплатный тестовый период, для того, чтобы мы могли посмотреть все условия работы сервера и конечно посмотреть функционал. Данный хостинг гарантирует сохранность всех данный и постоянный доступ к нашим ресурсам, а нам это очень важно. Надеемся, что в дальнейшем все будет так же гладко.

— Костащук Василий