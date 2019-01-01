Хостинг для сайта


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1.75$ / месяц

MINI-2

3.49$ / месяц

START2

4.00$ / месяц

BUSINESS2

4.99$ / месяц

PREMIUM2

Веб хостинг от hostcoss

Найти быстрый и надежный довольно непростая задача. В интернете множество компаний пред-лагают свои услуги, при этом далеко не каждая отличается надежностью и низкими ценами. Но, обращаясь в фирму hostkoss.сom, вы можете быть уверены в стабильности вашего ресурса. Суммарно можно выделить четыре главных фактора:
  • 1. Для хранения информации используются исключительно SSD. Благодаря этому веб хостинг обеспечивает открытие страниц без каких-либо задержек. Они загружаются мгновенно, даже если содержат большой объем фото- и видеоматериала;
  • 2. Также наш хостинг для сайта способен похвастаться защитой от DDoS-а. Вам надоели хакерские атаки злоумышленников? Ресурс постоянно "лежит", а пользователи вынуждены ждать по несколько часов? Теперь об этом можно забыть. Хостинг для сайта обеспечен всеми современными средствами защиты. Попытки DDoS-а приведут только к неудаче ваших завистников;
  • 3. Выделяется интернет хостинг и за счет своей стабильности. Круглосуточная и бесперебойная работа сайта гарантируется. Компания применяет сервера, расположенные в Германии. Они станут залогом надежности вашего сайта;
  • 4. Вы можете выбрать один из четырех тарифов. Они отличаются по ряду факторов и подходят как начинающим владельцам сайтов, так и крупных организациям.
  • А если вас интересует, как в нюансах работает хостинг для сайта от hostkoss.com, то вы можете обратиться в службу поддержки. Детально опишите ваш вопрос и получите ответ в течение нескольких минут.

Наши преимущества


  • hosting-hostkoss

    Супер быстрые SSD-диски

    Максимальная скорость загрузки вашего сайта за счет размещения данных на SSD дисках
  • hosting-hostkoss

    Установщик сайта (CMS)

    Автоматическая установка популярных CMS (Joomla, WordPress, Drupal),
  • hosting-hostkoss

    Защищенная панель.

    Управление базами данных, восстановление резервных копий за секунды.
  • hosting-hostkoss

    Поддержка 24/7/365

    Ответим на ваше письмо или телефонный звонок в любое время суток.
  • hosting-hostkoss

    SSL сертификат бесплатно

    Простая установка бесплатного SSL сертификата
  • hosting-hostkoss

    Веб-почта для домена

    Почтовые адреса на домене с названием вашей компании или бренда.
hosting-hostkoss

Бесплатно переносим сайты.

Все сделаем за вас!

Если вам нужно перевезти сайты — перевезем бесплатно. Для этого нужно написать нам и обсудить детали с нашими инженерами.
Перенос сайтов

НАША СТАТИСТИКА Клиентов

WordPress

13751

Joomla

8250

Drupal

6114

веб-сайт

17160

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Частые вопросы


Как заказать хостинг?

На главной странице представлены все тарифы. Выберите нужный и нажмите «Заказать». Отметим, что вы должны быть зарегистрированы на сайте.

Предусмотрен ли возврат средств?

Возврат средств предусмотрен в рамках всех услуг, кроме доменов. Если вы недовольны качеством наших услуг, мы вернем вам деньги в полном объеме в течение 14 дней.

Как узнать ваши DNS-серверы?

Наши DNS-серверы (неймсерверы): ns1.hostkoss.com и ns2.hostkoss.com

Подчиняетесь ли вы законодательству?

Да, мы подчиняемся международному законодательству, законодательству Украины и России.

Отзывы наших клиентов

hosting-hostkoss

Пользуюсь хостингом уже полтора года. Только позитивные впечатления. Поддержка вообще на высоте. Реакция мгновенная на любую просьбу или вопрос. Ребята молодцы. Касательно безопасности - тут пять балов. Без вирусов и прочей ерунды. Данные защищены. Соединение стабильное даже при высоких нагрузках. Ничего не виснет и не тормозит. По аптайм веб хостинга - всё отлично. Всегда предупреждают о пополнении баланса. Вы точно не забудете вовремя продлить услуги хосетара. Совершенно адекватная и интуитивно понятная панель управления.

— Петр Филипчук

Практически 3 месяца назад мы начали сотрудничество с данной компанией - нам все нравится. Стоит отметить что сервер не падает и наши клиенты имеют круглосуточный доступ к нашим ресурсам. Нам при подключении дали бесплатный тестовый период, для того, чтобы мы могли посмотреть все условия работы сервера и конечно посмотреть функционал. Данный хостинг гарантирует сохранность всех данный и постоянный доступ к нашим ресурсам, а нам это очень важно. Надеемся, что в дальнейшем все будет так же гладко.

— Костащук Василий

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ
Автоустановка популярных CMS

Softaculous позволяет установить популярные CMS всего в несколько кликов и не требует специальных знаний.!
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  • hosting-hostkoss
hosting-hostkoss Все еще не уверены в покупке? Тогда специально для вас hostkoss может предоставить тестовый хостинг. Целый месяц бесплатного использования. Насладитесь всеми плюсами быстрого открытия страниц, отсутствия хакерских атак и поддержкой php с версиями от 5.4 до 7.2

Чтобы заказать тестовый хостинг, нужно перейти на сайт и открыть окно с тарифами. Под ними будет находиться кнопка "тестировать 30 дней". Нажмите по ней и перейдите на страницу, где необходимо оформить несколько полей. Осталось заполнить их, и можно приступать к работе. По окончании тестового периода можно купить хостинг. Выберите понравившийся тариф стоимостью от 1,75 до 4,99 доллара и оплатите доступными способами.

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