Хостинг для сайта

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нужно перейти на сайт и открыть окно с тарифами. Под ними будет находиться кнопка "тестировать 30 дней". Нажмите по ней и перейдите на страницу, где необходимо оформить несколько полей. Осталось заполнить их, и можно приступать к работе. По окончании тестового периода можно купить хостинг. Выберите понравившийся тариф стоимостью от 1,75 до 4,99 доллара и оплатите доступными способами.